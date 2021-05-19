近日大陸安徽遼寧新冠疫情又起，大陸防疫專家、華山醫院感染科主任張文宏表示，未來可能不能消除病毒，但是未來可以從容地應對病毒。同時他也給出一個警示，「疫情全球蔓延期間，疫情不是說結束就結束了。」

綜合陸媒報導，大陸疫情再起，疫情能不能終止？疫情何時能夠終止？成了民眾最關係的事情。張文宏呼籲，，作為整個人群的中堅力量，18歲以上的成年人儘快把新冠疫苗應接盡接，直到全人群疫苗接種的完成。未來，青少年接種也會提上議事日程。

他稱，今年五一黃金周大家都過得很好。五一結束兩周過去了，整體防控做得非常好。談及最近遼寧、安徽暴露出的問題，張文宏認為，「這也給我們一個警醒，疫情全球蔓延期間，疫情不是說結束就結束了。」

今年年初，張文宏曾經預測過疫情，明年春天，大家有希望拿起背包到世界上走一走。從最新的疫情發展情況，張文巨集最新預判，「整體疫情向好，疫情總是在你不經意間進來，也會在不經意間蔓延。」

如果疫情沒有離我們遠去，口罩能不能拿下來？張文宏指出，口罩一時半會摘不下來，風險還是有的。國家基本上把疫情控制在可控範圍之內，但是自己一定要做好防護。

比如說旅遊，從安徽這次疫情來看，涉及到飛機也有旅遊點，很長時間內疫情防護還是要時時注意。在不太熟悉的人群中聚集地方，一定要戴好口罩。

另外，大家看病的方式也很重要。幾次疫情在不同地方處理情況不一樣，最大差別在於疫情發現的早晚。張文宏再次告誡大家，如果出現發燒一定是到正規的醫院進行檢查。

(中時 )