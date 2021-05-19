全台學校今起停課，均改採線上教學，台北市酷課雲傳出大當機，上不了課，台北市建中地理科老師突發奇想，開17直播上地理，實在很酷，台北市議員李明賢也稱讚，這位地理老師很靈活變通，真的很棒。
李明賢表示，教育局才剛宣布上午11點酷課雲可以正常使用，就湧入12萬人次做連線，結果，今天酷課雲還是有連不上線的情況；教育局指出，台北酷課雲17日和18日瀏覽超過661萬人次，OnO線上課程平台造訪296萬人次，因同時間大量學生登入，再加上有老師緊急在備課，造成北市校園帳號系統負載過量產生登入遲延，已立即做調整資源擴充中。
一名就讀建中的網友在臉書PO文表示，「我們學校有老師使用17直播遠距教學」，不少學生紛紛留言「禮物刷起來」、「跑車送起來」、「我都給飛機和火箭」，有網友留言大讚老師好潮。
李明賢呼籲，請教育局加油，不要讓學生家長乾著急，教育是不能等的，
(中時 )
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