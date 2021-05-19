中央流行疫情指揮中心今天公布全國防疫提升到第三級警戒，並盤點國內醫療量能，指揮官陳時中表示，目前全國防疫旅館僅7千多間可以用、集中檢疫所剩2000間，希望地方政府持續幫忙擴充旅館，讓有需要者使用。

陳時中表示，希望地方政府第一時間將確診患者送到集中檢疫所或是醫療院所，中央會定出相關指引，讓第一線人員知道如何有效的分流跟照顧病患的方法。讓病人可以確診的時候，就能有效地安置。

陳時中提醒，傳染病法已經有清楚訂定，若地方政府執行相關必要措施時，相關傳染者或是疑似傳染者，若不配合規定，都會有相當的處分，根據67條開罰。

陳時中表示，防疫旅館17789房，目前入住10501間，使用率59%，還有七千多間房間可以用，要求地方政府，就像秋冬專案時可以持續擴充，防疫旅館的數量，讓需要的人都有地方可以去。

至於集中檢疫所全國共4500間，目前還有兩千間的空房，還會持續增加兩千，確保任何時間都有處所可以用。

醫院的第一線，則是不必要的門診都要減到最低，各醫院都要按照應變機制，清出專責病房，確保病人照顧都能得到保障。

(中時 )