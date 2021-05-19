全台停課引發線上教學之亂，各校線上教學平台斷線、無法登入、卡頻等問題頻傳；新北市教育局連2天調整「新北市親師生平台」架構，緊急新增15台伺服器，並啟動認證分流措施，累計至今日（19日）中午的總連線數為1041萬4509次，局長張明文表示，目前平台登入速度正常且平台穩定運作，會持續密切監控與調整。

雙北18日起高中職以下停課不停學，新北市親師生平台卻從前一晚開始大當機，尤其公立學校系統疑因使用人數太多，畫面當機、無法登入，還有人忘記帳密忙到半夜，家長怨聲載道，還有班級學生都進入線上教室，老師卻登不進來的窘境。

新北市教育局緊急調整親師生平台架構，新增15台伺服器，並啟動認證分流措施，累計至今日中午的總連線數為1041萬4509次，目前平台登入速度正常且平台穩定運作，教育局從今年2月起，推出一系列「停課不停學、學習送到家」線上學習方案，提供學生多元彈性學習管道。

新北市教育局說，為讓線上學習順暢運作，建議教師優先與學生建立線上雙向溝通管道，可運用如 Google Meet、Microsoft Teams 、Line、Facebook、Skype 等慣用數位方式建立線上連結，也鼓勵老師錄影放在學校網頁，讓學生看影帶上課，會更方面有效益。

另外，新北市推出各種居家學習資源，老師除了使用同步、非同步線上教學或自主學習外，也可以請學生觀看教育局YouTube74集教學影片、第四台公用頻道60集節目、教育局數位學習影音網及市立圖書館電子書等多元學習資源，同時，學生也可以運用教科書及紙本教材，在停課期間多元彈性學習。

教育局YouTube頻道則規畫「新北名師Live Show」系列，包含閱讀、數學、藝術、健體、環境、資訊及學習共同體等74集，創造多人共學的效益，以上課程也部分收錄於教育局「新北師備秀」podcast頻道提供教師依主題自選收聽。

此外，教育局於5月18日起於有線電視公用頻道CH3「新北國教輔導團線上課程陪伴您」系列課程，包含5至6月播出40集自然教學概念影片，包含植物、磁鐵、天氣、運輸工具與能源、昆蟲王國及光等10項主題，7月至8月5日播出20支數學教學動畫影片，包含等值分數、三角形的面積、整數四則運算、倍數與公倍數等20項主題，每天首播時段為早上9點，兩次重播時段在下午2點及晚上7點，讓學生輕鬆在家學數學與自然。

針對國中學生的線上學習資源，則可自選教育局YouTube頻道「學力大爆發」系列課程，每天5分鐘，自主複習國文、英語、數學、社會及自然等5科領域，同時新北市教育局數位學習影音網加碼提供公視下課花路米等11個主題影片及NHK科學實驗集等14個主題影片，提供親師生在家輕鬆自學。

教育局長張明文表示，為了讓停課在家學習的孩子能夠擁有更豐富的資源，無論公用頻道、網路互動平台，都將持續推出學習課程，同時新北市文化局也提供各式線上學習資源，除了線上博物館外，各市立圖書館也提供線上閱讀服務，可上新北市政府文化局官網與臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )