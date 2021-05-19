自縊身亡的內蒙古文旅廳副廳長李曉秋（左一），11天前參加第一期黨史學習教育讀書班學習。（新華網／內蒙古文旅廳）

新華網19日報導，內蒙古自治區文化和旅遊廳黨組成員、副廳長李曉秋已自縊身亡，初步無他殺嫌疑，原因不詳。

值得注意的是，5月7日至8日，內蒙古自治區文化和旅遊廳在高級法院機關黨校舉辦了第一期黨史學習教育讀書班。當時，廳領導李曉秋參加了學習。

公開資料顯示：李曉秋，男，蒙古族，1962年（一說1964）年8月生，1981年12月參加工作，1987年11月加入中國共產黨，內蒙古赤峰市人，中共黨員，大學本科，學士學位，研究館員。生前任內蒙古自治區文化和旅遊廳黨組成員、副廳長。

1981-1983年，李曉秋在赤峰市圖書館工作；1983-1985年，在內蒙古大學圖書情報管理專業讀書；1985-2000年，在赤峰市圖書館工作，1988年任赤峰市圖書館館長。2000-2001年，在赤峰市文化局工作，任助理調研員。

2001-2004年，李曉秋在內蒙古自治區群眾藝術館工作，任館長；2004-2017年，在內蒙古自治區圖書館工作，任館長；2017-2018年，任原內蒙古自治區文化廳黨組成員、副廳長；2018年後，任內蒙古自治區文化和旅遊廳黨組成員、副廳長。

內蒙古文旅廳官網分工顯示：黨組成員、副廳長有3人，分別是：李曉秋、蔚治國、張文俊。

李曉秋協助廳長分管人事處、藝術處、公共服務處、科技教育處、對外交流與合作處。

報導稱，5月7日至8日，內蒙古自治區文化和旅遊廳在高級法院機關黨校，舉辦了第一期黨史學習教育讀書班。自治區黨委黨史學習教育第十四巡迴指導組一行親臨指導，全程聽取了參訓學員的交流研討，並就讀書班召開與交流研討情況進行了點評。內蒙古自治區文化和旅遊廳黨組書記、廳長鄭東波主持開班式並帶頭參加讀書班學習。李曉秋當時還同廳領導馬萬田、蔚治國、王彥軍、王雪峰參加了讀書班學習。

據報導，全體參訓學員通過讀書班學習，進一步明確了黨史學習教育的重要性和嚴肅性，進一步增強了做好各項工作的責任感和使命感，進一步開拓了思路和視野，達到了學黨史、悟思想、辦實事、開新局的目的。廳機關、直屬各單位副處級以上幹部共60多人參加了第一期讀書班學習。

報導指出，近年來，文旅系統反腐動作不斷。2019年10月，廣東省文化和旅遊廳黨組成員、副廳長陳波接受紀律審查和監察調查。2020年3月，陳波被開除黨籍和公職。

2019年12月，文化和旅遊部藝術發展中心副主任蔣存雄接受紀律審查和監察調查。2020年8月，蔣存雄被開除黨籍和公職。

2020年6月，內蒙古自治區文化和旅遊廳原黨組成員、副廳長，內蒙古民族藝術劇院原黨委書記、院長劉春良嚴重違紀違法被開除黨籍和公職。

2020年7月，文化和旅遊部黨組副書記、副部長李金早接受中央紀委國家監委審查調查。2021年1月，李金早被開除黨籍和公職。

2021年4月，新疆維吾爾自治區文化和旅遊廳原黨組成員、副廳長、自治區文物局原局長王衛東接受審查調查。

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