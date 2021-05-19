高雄市鳳山區國泰自辦市地重劃區重劃會，委託富家通不動產仲介經紀公司標售1088.63坪「商3-1」土地，總價約9.33億元，3標的土地標售底價分別是88.42萬元和80.5萬元，雖然任何法人或自然人都可參與投標，但，當初參與重劃的原地主，具備「同價」的優先承購權。

富家通19日表示，19日公告的3筆標售土地，位於衛武營都會公園旁的國泰重劃區，地主是「高雄市鳳山區國泰自辦市地重劃區重劃會」，3筆土地面積最大的，是位於議會路與議會北路的「商3-1」土地，面積723.98坪，底價6.40億元，換算每坪約88.42萬元。

另2筆土地，面積分別是168.02坪及196.63坪，分別位於協會北路、協利街口、以及協利街、光華路口，底價分別是1.35億元、以及1.58億元，換算每坪底價約80.5萬元。

富家通指出，此次土地標售作業，任何法人或自然人，都可投標，但，設定一個但書條件，就是國泰自辦市地重劃區重劃會的成員，也就是參與重劃的原地主，具有優先承購權，未來如果不是重劃會地主得標，重劃會地主可以相同價格，優先承購土地。

(工商 )