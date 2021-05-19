宣導簡訊實聯制，蔡英文：簡訊完全免費。（圖／取自蔡英文臉書）

為防堵疫情，營業店家推動實聯制，蔡英文總統今天宣導採用簡訊實聯制，她說，大家每到一家店，就要一再輸入名字和電話，既重複也擔心個資外流。行政院迅速推出簡訊實聯制，讓大家只要掃描店家QR Code、按下連結、發送簡訊，就能完成實聯制登記，而且簡訊完全免費！

蔡英文在臉書指出，因為疫情警戒，營業中的店家需要採取實聯制，大家每到一家店，就要一再輸入名字和電話，既重複也擔心個資外流。這些困擾，我們都收到很多。

她說，在唐鳳政委和民間專家聯手下，行政院迅速推出簡訊實聯制，這個免接觸、免打字、免安裝App的工具，是用科技落實防疫 的最新成果，總共有這些優點：

一丶好方便：手動填資料太麻煩、沒效率，現在掃描QR Code並發送簡訊，就能完成回傳。

二丶好普及：開放全國各單位申請，公共運輸、小商家、攤販皆可使用，讓疫調足跡追蹤更全面。

三、好簡單：店家線上登錄資訊，申請QR Code後即可列印貼出，輕鬆落實實聯制。

四丶好安心：個資不會留給店家，僅供指揮中心疫調使用，並且只保留28天。

她說，如果你是店家朋友，今天下午三點，就能線上登錄、申請QR Code。

(中時 )