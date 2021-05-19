立法院司法法制委員會5日通過《數位發展部組織法草案》，今日再通過《行政院組織法》部分條文修正，新設立「數位發展部」，其執掌包括數位經濟相關產業的輔導、獎勵及管理等，全案須交黨團協商。

政府要新設立數位發展部，負責籌組的政委郭耀煌表示，為落實總統蔡英文揭示邁向國家數位轉型、強化國家科技發展整體規劃，因次這次行政院組織調整，決定增設社會期待的「數位發展部」，並配套將科技部改為「國家科學及技術委員會」。

不過5日審查《數位發展部組織法草案》卻引起在野黨不滿，國民黨立委鄭天財當時認為，組改應該先從上位法著手，也就是《行政院組織法》要先修，執政黨卻硬是要先處理《數位發展部組織法草案》，當時民進黨團總召柯建銘強調，都會排審到，會一併協商。

本會期即將進入尾聲，儘管疫情要求室內不要群聚，立法院仍然加緊腳步審查法案，尤其在通過《數位發展部組織法草案》，今天就要排審《行政院組織法》做相關的整體修法，今也順利將條文修正草案送出委員會，交由黨團協商。郭耀煌說，若立法院本會期順利三讀，數位發展部最快明年第1季可以掛牌上路。

郭耀煌說，數位發展部將資料治理作為未來的核心業務，未來也規劃擬定政府資料開放與利用法及政府數位服務法，保護個人資料、政府資料、營業秘密等。此外，關於個資保護部分，除個資保護法相關法規的制定，行政院也在研議成立獨立專責機關，但這原則上不會放在數位發展部。

(中時 )