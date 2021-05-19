印度第二波武漢肺炎疫情因醫療資源匱乏死亡人數持續升高，台灣官方與民間在「台灣可以幫忙」下募集製氧機，如今已又有數百台製氧機送抵印度，未來還有上千台安排中。

在「台灣可以幫忙」（Taiwan Can Help）之下，台灣首批150台製氧機和500支氧氣鋼瓶2日在外交部、成大醫院及台灣廠商協調下抵達印度，幫助緩解印度各地醫院供氧出現問題後，國際佛光會最近捐贈首批200台製氧機抵達印度。

國際佛光會表示，首批200台製氧機將運往印度總理莫迪故鄉且疫情嚴重的古茶拉底省（Gujarat）、坦米爾那都省（Tamil Nadu）等9個省市的近30所醫療院所，提供急需的病患使用。

此外，與印度經常交流的中正大學、成功大學等台灣大專院校發動的捐贈醫療物資到印度活動，也持續在進行。據悉，除已有些製氧機、防護衣等物資先抵達印度外，還有許多醫療物資正在安排運到印度中，主要捐贈給姊妹校和合作的科研與醫學單位。

由外交部統籌協助印度的醫療物資中，據悉已有廠商捐贈的上千台製氧機及其他醫療物資，正在安排運輸等管道，推動第二波醫療物資儘快運抵印度，幫助需要幫助的人。

外交部強調，疫情無國界，印度疫情持續延燒，凸顯全球及區域防疫合作的急迫性與重要性。台灣有能力、也有意願繼續對國際社會做出貢獻，在這個艱難時刻，台灣與印度朋友站在一起，共同因應疫情的挑戰，並將持續提供台灣的防疫經驗、醫療物資等相關協助，希望印度早日度過難關。

不過，由於印度政府先前修訂一項關於外國捐助印度境內非政府組織（NGO）的法規，要求任何外國捐助都必須存入首都新德里特定銀行帳戶，導致NGO無法立即把從國外取得的製氧機，立刻送到需要使用製氧機的病患手中，也造成台灣民間機構捐贈製氧機到印度遇到障礙，包括中正等台灣民間學校與機構，也正與世界展望會等合作機構尋求解決辦法。

雖然印度各地缺乏氧氣供應已長達數月，在印度中央政府聲稱緊急配送下，各地仍持續出現氧氣供應、病床、藥物和疫苗缺乏的狀況，導致這幾天的單日新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例即使下滑，死亡人數仍不斷飆升，昨天單日新增死亡人數達4522人，再度刷新紀錄，持續排名世界第一。

印度截至今天上午8時累計武漢肺炎病例達到2549萬5346例，死亡人數達到28萬3281人。

(中央社)