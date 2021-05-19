周二美股震盪收低，科技股走跌。台積電(2330)今日開低走低，壓抑指數，台股開低後震盪，倚靠航運、鋼鐵等前波最強勢的傳產股上攻力挺，TFT面板的友達(2409)、群創(3481)也續漲支撐，台股在昨天大漲792點後，今天走勢轉為震盪，收盤跌13點至16132點，守住萬六關卡，成交值4383億元。

美國4月新屋開工較3月大減9.5%，低於市場預期，通膨疑慮罩頂，大型科技股尾盤翻黑。周二美股下跌，跌幅介於0.56至0.86%，APPLE下跌1.12%，台積電ADR上漲0.95%。

美國科技股大多走跌。台積電今日開低，電金權值股無力，台股一早回跌逾百點，但多頭力守16000點，盤中跌幅也有所收斂。台股今早電子權值股不振，指數最低16009點，最高16273點，高低點達264點，在周二的大漲行情後，轉為震盪格局。

台股周二在電金傳產全面猛攻，單日大漲近800點創史上最大漲點紀錄；但因美科技股不振，台積電早盤開低，聯發科(2454)、聯電(2303)等也回到整理格局；今早仍由本波本土疫情爆發才從高點回檔之航運、鋼鐵大漲撐盤，貨櫃航運的長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)漲停，中鋼(2002)、中鴻(2014)續領軍鋼鐵股，原物料相關的華新(1605)、台玻(1802)上攻，友達、群創、彩晶(6116)也續漲。

整體來看，前波強勢的鋼鐵、航運股持續上攻，台股今日成功力守一萬六千點關卡，盤中隨著傳產續強，金融股指數回穩，使得台股盤中再度翻紅。尾盤台指期結算，受到電子及金融指數下跌，順勢結算。

回顧昨天，周二台股在外資等法人回補帶動，強彈792點，寫史上最大漲點。

受外資回補、融資大減加上美國疫苗有望來台激勵，電子、金融、傳產股全面反彈，台股加權指數昨天以16145.98點作收，強漲792.09點，創史上單日最大漲點；三大法人同步買超，合計買超298.17億元。

雖然疫情變數仍在，但外資籌碼偏向正向，指數出現跌深回彈，並站回半年線，短線回探壓力趨緩。不過，台股受到本土疫情擴大影響，盤勢將持續來回震盪，另外，台灣缺電危機，電力供應產生疑慮，企業用電大戶營運恐有負面效應。

繼周二大漲且反彈收復半年線，今日台股守住萬六關卡，但疫情持續延燒，上檔季線16545點成為沉重的上檔壓力，預料短期籌碼仍待進一步沈澱，接下來的盤勢仍將震盪。

(時報資訊)