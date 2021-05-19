TrendForce表示，受惠終端市場需求持續看漲，2021年首季全球前十大封測業者營收合計達71.7億美元、年增21.5％，多數業者營收出現雙位數成長。不過，亦提醒第三季需求有下滑可能，有整體備貨動能趨緩或突然減單等風險存在，屆時恐影響封測業營收表現。

TrendForce指出，遠距辦公與教學等新常態成形，歐美疫苗開打後疫情似有緩解跡象、城市逐步解封，加上東京奧運將至，IT產品、電視、5G通訊、車用等需求不墜，以及終端大廠去年下半年起積極備貨，使半導體產能供應吃緊，封測業者陸續漲格因應，推升首季營收表現。

龍頭日月光投控(3711)旗下日月光逐步強化並提升筆電、網通及伺服器晶片等打線供應，兼具傳統與先進封裝，首季營收16.89億美元、年增24.6％。第2名的艾克爾（Amkor）專注先進封裝，積極提升5G、車用及筆電等高階封裝，首季營收13.26億美元、年增15％。

第4名的日月光投控旗下矽品首季營收8.58億美元、年增6.4％，第5名的力成(6239)首季營收6.46億美元、年增3.5％，成長動能均有所趨緩，主要分別受到去年第三季後華為禁令升級的填補效益趨緩，以及記憶體客戶產能調整影響。

不過，第8名的測試大廠京元電(2449)則逐漸走出華為禁令升級陰霾，首季營收2.67億美元、年增達15.2％，營收表現持續暢旺。第9名的頎邦(6147)營收2.27億美元、年增達22.3％，第10名的南茂(8150)營收2.25億美元、年增達27.3％。

TrendForce指出，頎邦受惠電視及IT產品大尺寸面板及平板、車用顯示等中小尺寸面板需求大增，對薄膜覆晶（COF）封裝需求持續看俏，南茂則進一步受惠DRAM及Flash等記憶體需求動能轉旺，使兩者營收均繳出強勁成長動能。

中國大陸封測三雄江蘇長電（JCET）、通富微電（TFME）及天水華天（Hua Tian）分居第3名、第6名、第7名，營收分別為10.33億美元、5.03億美元、4億美元，分別年增達26.3％、62％及64.9％。

TrendForce指出，中國大陸封測三雄首季營收強勁成長，主因中美關係仍緊張，中國大陸政府積極透過提升國產自主化生產目標，進而帶動中國大陸國內車用晶片、記憶體、5G基地台及面板驅動IC等封裝需求大幅上升。

展望後市，TrendForce特別指出，由於終端客戶擔心又遇上去年缺貨情況，加上運輸成本高漲及時間拉長，故引發超額備貨疑慮。而部分國家施打疫苗後疫情稍有趨緩跡象，相關政府計畫逐步解封，恢復正常工作與學習型態。

TrendForce預期，在終端需求提前滿足的前提下，第三季需求存在下滑可能，使整體備貨存在動能趨緩或突然減單等風險，屆時恐影響封測業營收表現。

(時報資訊)