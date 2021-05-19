《國際產業》歐洲4月新車銷售暴增256％ 14:332021/05/19 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 周三公布的產業數據顯示，歐洲四月新車銷售數量飆升，從去年疫情肆虐的銷售低位當中大幅提升。 歐洲汽車製造協會(ACEA)公布的數據顯示，包括歐盟、英國和歐洲自由貿易協會(EFTA)會員國在內地區四月的新車註冊數量，年增256%，來到103萬9810輛。 (時報資訊) #歐洲 #新車銷售 #數據顯示 #四月 #國際產業 也許您會感興趣 其他人正在看 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 要聞 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 日報 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 沒下雨慘了！新竹地區6／1起分區限水 衝擊竹科 - 財經 今恐又停電 從E、F組「下手」 C、D組喘口氣 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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