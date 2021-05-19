周三公布的產業數據顯示，歐洲四月新車銷售數量飆升，從去年疫情肆虐的銷售低位當中大幅提升。

歐洲汽車製造協會(ACEA)公布的數據顯示，包括歐盟、英國和歐洲自由貿易協會(EFTA)會員國在內地區四月的新車註冊數量，年增256%，來到103萬9810輛。

(時報資訊)