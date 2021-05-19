行政院上午宣布40萬劑AZ疫苗將於今日抵台，中央流行疫情指揮中心表示，疫苗下午運抵桃園國際機場，待完成通關程序後，直接運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，再提供新冠肺炎接種計畫所列實施對象進行接種。

台灣向國際洽購的疫苗共有1981萬劑，分別是向COVAX平台訂購的476萬劑、逕自向廠商購買的AZ購買1000萬劑，以及向莫德納採購的505萬劑。此外，國產疫苗，也預計購買2000萬劑。

而國內目前取得的2批AZ疫苗，分別是直接洽購的11.7萬劑以及自COVAX所分配19.92萬劑，將分別在5月底以及6月15日到期。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這次40萬400劑是從COVAX分配到，疫苗都是珍貴的，因應整個疫情變化，分配時需要控管一部分，供第一線醫護、防疫人員使用，例如現在需要大量運送病患，運送人員都要得到適當保護，這兩天會討論，再公布怎樣控管，現在必須做一些緊急因應措施。

陳時中說，這批疫苗同樣是從韓國過來，他已要求食藥署盡速封籤檢驗，預計1周後才能開始運用，疫苗有效期到8月31日，時間聽起來很長，事實上不可能用到那麼久。

陳強調，控管一部分疫苗給會面臨高風險、接觸高病毒含量的抗疫人員使用，否則出了問題出現破口，造成一傳十、十傳百。

疫情指揮中心指出，COVAX係由全球疫苗免疫聯盟（GAVI）、流行病預防創新聯盟（CEPI）與世界衛生組織（WHO）合作主導，集中全球力量，篩選有潛力的新冠肺炎候選疫苗，投資疫苗廠加速研發及產製，並透過保證採購承諾，敦促疫苗廠製造足夠數量的疫苗，共同分攤風險，擴大疫苗成功上市的機會，同時也讓低收入國家得以公平取得疫苗，早日終結大流行。全球共有190個經濟體參與COVAX，包括92個低收入國家及98個自費參與者。

(中時 )