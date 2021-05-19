八通關杜鵑營地自16日因山友用火不慎釀成森林大火，至今火勢仍未撲滅，延燒面積達50公頃，被害面積7.5公頃以上，已由林務局成立緊急應變小組，嘉義林管處坦言，這場是高山大火因燃料充足，加上空中投水頻率因天氣及位置而受影響，打火難度高，目前由森林護管員盡力開闢防火線，防止延燒面積再繼續擴大。

嘉義林管處副處長李定忠指出，今天因應人員異動及支援工具抵達，將森林護管員分為5組，於火場北側往西開闢防火線，將林火阻隔於主稜東側，考量現場稜線寬度僅2公尺，兩側陡峭，森林護管員已盡力將寬度開闢至5公尺寬，並移除地上物燃料，截至目前累計主稜線已開闢360公尺長防火線，另，因火勢越過主稜線北側，於北側坡下開闢防火線100公尺，已阻隔火勢北延，另一隊森林護管員由火場東側持續背水清理小火點殘火。

截至中午12點為止，共動員97人，包括林務局緊急應變小組10人、嘉義林管處指揮中心14人、阿里山站11人、奮起湖站16人，屏東林管處11人、花蓮林管處12人、南投林管處12人、陸航特7人、空勤4人。陸航特投水3架次；空勤運補3架次、投水7架次。

(中時 )