網路瘋傳因北部疫情嚴峻，色情業者轉向中部另起爐灶，太平警分局已於日前全面清查並勸導業者外，並加強布建情資蒐報，18日晚間更由分局長葉志誠帶隊臨檢轄內汽車旅館、小吃部及麻將會館等處所，另轄區內僅有3處汽車旅館部分，除1家有出租給因限水措施帶家人至該處梳洗外，其餘2業者均依警方日前勸導暫不出租視聽設備之房型，全面配合政府防疫政策。

網傳有大批北部色情業者移轉陣地到台中，為嚴防業者化明為暗，偷偷營業，警方除加強情資蒐報，並與里鄰長、大樓管委會、保全建立聯繫管道，全面防堵色情孳生。

太平警分局除於日前針對轄內依市政府公告應停業場所全面清查外，18日晚間也實施強力臨檢作為，由分局長葉志誠親自帶班針對轄內小吃部附設KTV場所、麻將會館及汽車旅館實施臨檢查察，除未在規範內之汽車旅館外，均已停止營業；另3處汽車旅館中的2家業者於日前警方前往勸導下，已暫停視聽設備之房型出租，另1汽車旅館於臨檢時則有3間房間出租，經查係因限水措施家中停水，3對家長帶子女前往盥洗，均無大量群聚情事。

太平警方表示，轄區雖無大型酒店、KTV、酒吧等場所，為避免有暗藏色情或違規群聚情形，警方將持續實施密集性臨檢查察作為，特定行業業者應確實遵守防疫政策，切勿以身試法，如有上述情形且違反公告拒絕改善者，可依傳染病防治法相關規定處罰。

(中時 )