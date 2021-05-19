台灣疫情持續延燒，中央流行疫情指中心指揮官陳時中表示，目前病例數雖持穩，但隨著確診縣市不斷增加，因此宣布即日起全國升至三級警戒，一起抗疫。

陳時中於今（19）日記者會上指出，除了雙北縣市之外，隨著其他縣市也有增加，甚至已超過一半縣市有確診，因此即日起全國疫情警戒升至三級，採取分階段實施，相關措施都會滾動式檢討，全國標準一致，以指揮中心發布指引貫徹執行，地方若有人力不足，中央也會協調，並給予協助。

行政院14因應雙北升至三級警戒，發布9大指引措施。（圖／行政院提供）

●針對疫情警戒第三級，9大防疫指引

1.外出時全程戴口罩。

2.停止室內5人以上、室外10人以上聚會。

3.僅保留維生、秩序維持、必要性服務、醫療及公務所需，其餘營業及公共場域關閉。

4.自我健康監測（有症狀應就醫）。

5.營業場所及洽公機關：落實人流管制、戴口罩及保持社交距離。

6.職場及工作處所：遵守企業持續營運指引之防疫規定，落實個人及工作場所衛生管理，啟動企業持續經營因應措施（如：異地、遠距辦公、彈性上班時間）。

7.餐飲場所：應遵守實聯制、社交距離、隔板等防疫措施，無法落實則採外帶。

8.婚、喪禮：應落實實聯制、社交距離並加強清消。

9.公共場域、大眾運輸加強清消。

全國升至三級警戒，應關閉相關場所。（圖／行政院提供）

●第三級警戒區域應額外關閉場所

1.觀展觀賽場所：展覽場、電影片放映場所（戲院、電影院）、集會堂、體育館、展演場所（音樂廳、表演廳、博物館、美術館、陳列館、史蹟資料館、紀念館）、活動中心、室內溜冰場及室內游泳池。

2.教育學習場域：社區大學、樂齡學習中心、訓練班、K書中心、社會教育機構（社會教育館、科學教育館、圖書館）、老人共餐活動中心等其他類似場所。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)