洋基公司違反重訊申報規定遭處違約金5萬元 14:422021/05/19 工商 林燦澤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃買中心19日表示，對洋基工程公司（6691）違反重大訊息及資訊申報規定處以違約金5萬元。 櫃買中心表示，洋基工程公司之重要子公司蘇州市洋基機電工程有限公司於108年至109年間取得及處分金融商品，有多次未依規定於期限內發布重大訊息或辦理衍生性商品資訊申報，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條及第63條規定對該公司處以新臺幣5萬元之違約金。 漁會、職業工會若欠繳保費 提證明保權益 違約交割回落至572萬元 無個股達揭露標準 (工商 ) #洋基工程 #櫃買中心 #洋基 #違約金 #資訊申報 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 證交所籲投資人理性評估 04:102021/05/18 財經要聞 網友傳「騎車不載口罩要罰」遭法辦 民眾續傳遭譙：希望你也被罰 09:282021/05/17 社會 《財政》全國國稅局暫停所得稅報稅臨櫃服務 08:532021/05/17 財經 本土疫情升溫 內政部宣布政黨財務申報期限延長至6月底 11:142021/05/18 政治 櫃買中心永續發展債券專板 18日正式啟動 08:532021/05/18 財經 各項指標亮眼 上櫃股票具長線投資價值 20:282021/05/17 財經 785家上櫃公司均已公告及申報第一季財報 21:092021/05/17 財經 防疫照顧假給薪 財部：雇主享減稅好康 20:102021/05/17 財經 《基金》統一ICE FactSet亞洲半導體淨報酬指數 准發ETN 09:102021/05/17 財經 破天荒 所得稅臨櫃服務全面喊停 04:102021/05/17 財經焦點 《櫃買市場》長線投資 留意上櫃買點 08:192021/05/18 財經 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 日報 緊急喊卡！保險局證實三張保單「疫起停」 - 財經 - 工商 中鋼報喜 Q2訂單滿到爆 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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