櫃買中心19日表示，對洋基工程公司（6691）違反重大訊息及資訊申報規定處以違約金5萬元。

櫃買中心表示，洋基工程公司之重要子公司蘇州市洋基機電工程有限公司於108年至109年間取得及處分金融商品，有多次未依規定於期限內發布重大訊息或辦理衍生性商品資訊申報，核有疏失，櫃買中心依興櫃股票審查準則第62條及第63條規定對該公司處以新臺幣5萬元之違約金。

(工商 )