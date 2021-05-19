受到疫情嚴峻影響，高雄老字號知名江浙菜餐廳祥鈺樓決定，自19日起暫停營業，將持續到月底，屆時再視疫情情況，決定是否恢復營業。

祥鈺樓老闆朱金鴻表示，受疫情影響，約自上週五起，因顧客不敢貿然出門用餐，紛紛取消訂桌，不然就零星一、二桌前來消費，至19日起隨著疫情加重，根本等不到客人，因此決定即日起暫停營業，預計至月底恢復營業，但若疫情還不穩定，則將繼續停業，直至穩定為止。

(工商 )