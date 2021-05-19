受疫情衝擊 高雄祥鈺樓餐廳19日起暫停營業 14:402021/05/19 工商 林憲祥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 祥鈺樓老闆朱金鴻表示，19日起暫停營業是迫不得已的選擇，客人都可以體諒。（圖／林憲祥攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到疫情嚴峻影響，高雄老字號知名江浙菜餐廳祥鈺樓決定，自19日起暫停營業，將持續到月底，屆時再視疫情情況，決定是否恢復營業。 祥鈺樓老闆朱金鴻表示，受疫情影響，約自上週五起，因顧客不敢貿然出門用餐，紛紛取消訂桌，不然就零星一、二桌前來消費，至19日起隨著疫情加重，根本等不到客人，因此決定即日起暫停營業，預計至月底恢復營業，但若疫情還不穩定，則將繼續停業，直至穩定為止。 雲林癌父賣西瓜養5口 疫情衝擊陷困境 外帶5折 貳樓老闆行動護台 (工商 ) #祥鈺樓 #暫停營業 #疫情 #餐廳 #老闆 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 穩定股市 國安基金：隨時可啟動 04:102021/05/18 財經要聞 疫情不斷升溫 法務部指示所屬機關彈性上班異地辦公 10:372021/05/18 社會 疫情不斷擴大 新北開放申請暫時提供免洗餐具 10:522021/05/18 生活 疫情續拉警報 央行、財部改電話記者會 04:102021/05/18 金融．稅務 台灣疫情升溫 邊境放寬路遙遙 04:102021/05/18 焦點新聞 疫情變化多 新北市長侯友宜下午記者會說明 10:352021/05/18 政治 《國際金融》歐股持平 對亞洲疫情擔憂加劇 09:442021/05/18 財經 原訂19日開標 高雄亞洲新灣區特貿六及商四土地標售案延後 10:042021/05/18 財經 高雄星級飯店 改賣便當度小月 04:102021/05/18 地方新聞 安徽遼寧爆疫情 確診者都沒接種 04:102021/05/18 產業財經 疫情升溫 19日起鎖國一個月 04:102021/05/18 財經要聞 財經熱門新聞 E組注意！今用電拉警報 台電更改停電排序 - 財經 獨》二度限電經長王美花氣到腎上腺素飆 親Call台積電求幫忙 - 財經 雙北封城？ 備戰準四級警戒 - 財經要聞 - 工商時報 中鋼報喜 Q2訂單滿到爆 - 財經要聞 - 工商時報 沒下雨慘了！新竹地區6／1起分區限水 衝擊竹科 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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