台新金控舉行法人說明會，該公司總經理林維俊表示，第一季稅後淨利達45億元、年成長74.8％，每股稅後盈餘（EPS）0.37元、年成長近一倍的94.7％，表現相當亮眼的高度成長，銀行及各主要子公司獲利動能皆表現強勁回升力道，股東權益報酬率11.08％，每股淨值為13.50元。

林維俊指出，該公司第一季淨利息收入、淨手續費收入之分別較去年同期成長達6％、17.9％，投資收益回升較去年同期成長達105.9％。子公司台新銀行總存款餘額成長9.1％，總放款餘額成長7.4％，台、外幣放款分別成長7.9％、5.6％，財富管理手續費收入在保險銷售強勁帶動下較去年同期成長13.5％，個人信貸也有不錯的表現，較去年同期成長10.1％，信用卡有效卡數突破405萬戶，特店家數上升至15.8萬家，仍舊維持市場領先地位。

子公司台新證券的業務表現方面，林維俊說明，經紀業務市佔率保持2％以上，承銷業務回溫，截至4月底，承銷主辦案件的金額及案件數居市場第二名，且第一季台新證券稅後淨利3.9億元，佔金控整體獲利達9％，站穩獲利第二支柱角色。

資本結構方面，台新金控資本適足率127.9％，銀行資本適足率15.9％，資本結構持續穩健。台新銀行授信資產品質維持良好，逾放比及覆蓋率分別為0.13％及覆蓋率966.1％。

保德信人壽併購申請進度方面，林維俊強調，仍積極與主管機關溝通，並盡最大努力配合各種監理要求，希望能夠早日取得核准。

有關海外佈局，林維俊說，台新銀行泰國曼谷辦事處各項開辦前準備順利進行中，預計於6月28日正式開業，納閩分行及吉隆坡行銷服務處，目前仍加緊趕工，也可望在第三季開業正式對外服務。越南隆安分行仍持續申設中，新據點開業後，將與香港、新加坡、東京、布里斯本海外分行串聯，建構完整的海外台商融資平台，提供客戶最佳跨國金融服務，提高銀行海外獲利占比。

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