東吳大學已在5月15日與16日分別完成城中校區和外雙溪校區大規模消毒工作。(東吳大學提供／李侑珊台北傳真)

新冠肺炎疫情嚴峻，全國防疫升為三級警戒，為避免群聚疑慮，東吳大學今(19)日宣布，全校遠距教學由原預定的兩周延長為全學期，至6月26日止，期末考原則上採線上考試，或繳交書面報告取代。

至於實驗課、音樂展演等其他課程，學生必須到校考試者，東吳大學表示，得先向教務處申請，並拉大考試座位間距，注意教室通風，符合防疫規定。

東吳大學提到，6月即將登場的畢業季，因疫情關係，決議取消全校性的畢業典禮，改為線上舉行。至於各系的畢業或撥穗活動，校方也決定全面取消。

為了防堵病毒入侵、守護師生健康，東吳大學指出，也已在5月15日以及5月16日分別完成城中校區和外雙溪校區的大規模消毒工作。學校鼓勵住宿同學返家進行遠距學習，宿舍內同學避免在校外活動。有關教務、學務、國際交流的詳細配套，請參考東吳大學官方網站。

另外，東吳大學並指出，推廣部部份課程已採遠距教學，其他課程順延或停課等公告，請以推廣部官方網站、手機簡訊或Email通知為主。

(旺報 )