中央流行疫情指揮中心19日下午公布新冠肺炎新增確診數，新竹市繼18日破0且確診者為竹科廠商外包人員之後，今天再宣布竹市新增2確診病例，其中，案2349是30多歲男性，與日前苗栗確診者案2011在板橋吃過飯而採檢確診；案2350則是50多歲女性，是昨天竹市確診的案2256同住家人。

市府指出，案2349的PCR為陽性，其因與案2011曾於板橋地區一同吃過飯，而被匡列為接觸者，17日接到通知後安排居家隔離並採檢，18日下午確診。

疫調結果其在5月12日至16日僅自行開車往返竹市住家與公司，其餘足跡皆在外縣市，包含新竹縣、桃園等地，移動方式主要為自駕。其有1名同住家人，目前市府已匡列相關接觸者1人採檢與居家隔離，將持續擴大匡列接觸者。

案2350的Ct值20，是50多歲女性，為昨日公布案2256的同住家人，17日採檢，18日確診，已匡列相關接觸者1人採檢，將持續擴大匡列接觸者。

新竹市政府今天下午也公布2人足跡，包括本月11日上午6點至新竹市東南街98號統一超商、晚間9點19分至北大路470號大樹賣場、9點25分至勝利路126號大聯大賣場、9點31分至食品路267號億客來生鮮超市。

12日上午6點9分新竹市東南街98號統一超商、晚間9點25分食品路267號億客來、9點36分東南街98號統一超商。

13日上午11點40分桃園市龜山區文化路73號前流動餐車、晚間9點36分新竹市食品路267號億客來。

15日下午1點34分、晚間8點12分新竹市東南街197號85度C食品店、晚間8點31分食品路146號統一超商。

16日上午8點至12點30分寶山高爾夫球場。17日下午3點6分至4點50分新竹市西門街86號伊菲咖啡。

(中時 )