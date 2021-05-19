中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中日前指出，企業不需要大量購買快篩試劑，避免太多偽陽性出現，但隨著本土疫情升溫，不少企業都希望快篩試劑普及化，陳時中今天態度改變，表示相關的快篩要求很高，未來會提供一部分快篩試劑，讓醫療單位使用，至於企業要購買，使用的時候很方便，但是若沒適當的指引，可能會有誤導之嫌，我們會訂定指引，和專家討論怎麼樣的使用最恰當，來達到防疫效果。

陳時中表示，企業想要快篩，不外乎是想要尋求心安，但需要謹慎使用，會和專家討論，讓民眾了解使用限制。

(中時 )