繼亞東醫院、高雄仁惠醫院後，今日國內新增1起院內感染事件，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，台北市某血液透析中心，1名洗腎病患確診後，4名接觸者快篩檢出陽性，目前11名工作人員、67名病患都在隔離中。

羅一鈞說，除了昨天說的2起院內感染事件，亞東、仁惠，今日也新增1血液透析中心群聚事件。台北市的血液透析中心，一名洗腎病患在5/12出現虛弱症狀，5/13開始發燒，就醫後確診。

羅一鈞表示，病患確診後，該血液透析中心有購買快篩試劑給員工和洗腎患者，結果驗出4名陽性，得知情形後和衛生局到洗腎中心做匡列，11名工作人員、67名病患被列隔離，也要採檢。

羅一鈞說，這段時間會對員工進行健康監測，由於染疫病患需要血液透析，我們會安排，若不行就讓病患到消毒後的地方洗腎。

對於近期北榮也傳出有員工染疫，羅一鈞表示，院內感染是院內互相的傳播鏈，包括亞東、仁惠、血液透析中心3家都有，有些醫院有員工確診，會進行接觸者匡列，若有其他員工確診，我們會調查關聯，若有就會研判為院內感染。

(中時新聞網)