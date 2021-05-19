網路詐騙陷阱多，民眾務必當心！日前一名20多歲張姓男子在網路結識E奶正妹「小涵」，兩人網戀半年多，但人都還沒碰到，張男就因為聽聞「小涵」母親重病纏身、家中欠龐大債務等理由，拿祖傳土地去抵押，借出50萬，女方錢到手後，相當然隨即失聯，直到警方循線調查，張男才得知「小涵」只是虛構人物，背後是以王性男子為首的詐騙集團，讓他因此心碎不已，甚至尋短，所幸送醫後成功搶救一命。

根據刑事局南部打擊中心偵查第八大隊指出，張男與E奶正妹「小涵」在臉書結識，後來用LINE進行網戀，爾後虛情假意的「小涵」便以媽媽重病、家中積欠巨款等理由，朔造自己出身淒涼、家境困頓的假象，藉以讓張男被愛沖昏頭，拿著祖傳土地就去抵押貸款，將50萬元借給「小涵」。

錢到手後，「小涵」一秒人間蒸發，張男才懷疑自己遇到詐騙，於是趕緊報警求援。警方展開調查後，發現「小涵」真實身份根本是26歲詐欺通緝犯王男，他以「小涵」的面貌不定時更新臉書日誌，用甜言蜜語讓張男卸下心防，待其「暈船」成功騙取金錢。

不僅如此，南打還進一步查獲，除張男遭詐騙外，另外還有10名20多歲男子也同時與「小涵」網戀，若「交往」過程雙方必要用電話聯繫或碰面，王男便會找來26歲呂姓女子和27歲梁姓女子等共犯協助。

為了讓「小涵」苦命形象更為逼真，王男還安排簡姓男子等多名共犯，扮演「小涵」的乾哥、友人、銀行襄理、地下錢莊等角色，合謀向被害人詐騙財物，於是南打便會同嘉義、雲林、台中警方展開追捕，成功逮捕王男等16人，目前初估過去1年他們騙到手932萬元，訊後依詐欺罪移送雲林地檢署偵辦。

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(中時新聞網)