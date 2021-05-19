台大醫院爆10人確診 柯文哲台北市防疫記者會｜2021.05.19

本土群聚風暴持續延燒，全國疫情警戒升第3級，雙北成為重災區，台北市長柯文哲表示，考量目前醫護人力吃緊，將對退休與離職的醫護人員發出徵召令，「現在國家需要你們」。

柯文哲表示，目前約20％確診者需要住院，僅4％需要加護病房，而大部分輕症、無症狀者確診者不需要馬上送到醫院，有些直接在防疫旅館到解除隔離，但仍需要醫護人員監測。

柯文哲指出，因此要對退休與離職的醫護人員發出徵召令，「現在國家需要你們」，到防疫前線作戰，主要用在防疫旅館與集中檢疫所，對病人的監看，讓防疫能量更多一點。

柯文哲說，陸陸續續會出現院內感染，過去一旦醫院感染就會使用清零計畫，但目前此方法已經不行，所有醫院營運狀況，若要改變須經北市衛生局的核准，「不能想停就停，不然治療能量會出問題」。

柯文哲強調，過去對於防疫病房，沒想到疫情變化太快，每個醫院都有報備防疫病房，但之前做營運使用，因此現在要求在最短時間內清空，並全部重新檢視。

柯文哲認為，按照之前醫院報備的防疫病房，有些沒有達到經濟規模較不符合，因此這次會修改命令，徵用病房是各區域級以上醫院，以該院「急性一般病床數」1／10為目標，規劃為專責病房使用，一週內向衛生局提出樓層、病房數、床號等具體內容。

柯文哲說，若不到經濟規模，就以支援防疫旅館能力為目標，另外，也呼籲健保署對防疫專責病房醫院，儘速商量如何處理健保費。

據了解，退休醫護人員經過一周訓練後上線，每8小時可領5000元薪資。

(中時新聞網)