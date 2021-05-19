新冠肺炎疫情持續延燒，新北市今(19日)增加129例，18日106例，是繼16日後，連續兩日超越北市102例。新北市中和確診人數仍大幅提升，侯友宜提醒中和民眾疫情變化很快，務必要把防疫做到位，他已宣布新北市將進入準四級警戒外，也下令不戴口罩民眾直接開罰，最高可罰1萬5000元，下午市府將召開記者會說明最新防疫措施。
侯友宜說，新北市今日增加129例本土確診，其中以中和區26例為最多、板橋22例，新店22例為最多。
關於足跡方面，中和新店板橋疫情嚴峻，侯友宜提醒大家中和華泰市場、土城延吉市場、板橋南亞夜市，中和永安市場、南勢角黃昏市場，足跡多在此重疊，請市民朋友多加注意。
關於輕症者，徵用旅館182個房間，從5月21日啟用，有醫護人員全天進駐，讓專責醫院作為收治重症者專用，若旅館不敷使用，將會持續徵用，也將持續調整。
新北市已招募150位基層診所醫師，成立基層診所防疫隊，支援採檢站，未來準備670處可施打疫苗，侯友宜強調，只要疫苗一來就可施打，這是預做準備，也是為了減輕第一線人員辛苦。
侯友宜說，新北市光是昨天就篩檢了3477人，將盡全力防堵疫情，這三天篩了9343人。希望擴大採檢，全面找到陽性確診者，請市民放心。
(中時新聞網)
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