直播》連兩日確診破百超過北市 侯友宜說明最新疫情狀況

新冠肺炎疫情持續延燒，新北市今(19日)增加129例，18日106例，是繼16日後，連續兩日超越北市102例。新北市中和確診人數仍大幅提升，侯友宜提醒中和民眾疫情變化很快，務必要把防疫做到位，他已宣布新北市將進入準四級警戒外，也下令不戴口罩民眾直接開罰，最高可罰1萬5000元，下午市府將召開記者會說明最新防疫措施。

侯友宜說，新北市今日增加129例本土確診，其中以中和區26例為最多、板橋22例，新店22例為最多。

關於足跡方面，中和新店板橋疫情嚴峻，侯友宜提醒大家中和華泰市場、土城延吉市場、板橋南亞夜市，中和永安市場、南勢角黃昏市場，足跡多在此重疊，請市民朋友多加注意。

新北市政府公布5月19日確診者足跡，遍布各大夜市以及傳統市場。（圖／新北市政府提供）

關於輕症者，徵用旅館182個房間，從5月21日啟用，有醫護人員全天進駐，讓專責醫院作為收治重症者專用，若旅館不敷使用，將會持續徵用，也將持續調整。

新北市已招募150位基層診所醫師，成立基層診所防疫隊，支援採檢站，未來準備670處可施打疫苗，侯友宜強調，只要疫苗一來就可施打，這是預做準備，也是為了減輕第一線人員辛苦。

侯友宜說，新北市光是昨天就篩檢了3477人，將盡全力防堵疫情，這三天篩了9343人。希望擴大採檢，全面找到陽性確診者，請市民放心。

新北市公布因應疫情所停止營業之夜市與傳統市場。（圖／新北市政府提供）

新北市共有21處篩檢站，以供民眾進行篩檢。（圖／新北市政府提供）

因應疫情需求，除原有的篩檢站外，新北市亦另設四處社區篩檢站，包括:樂生社區、土城社區、板橋社區以及永和社區篩檢站。（圖／新北市政府提供）

(中時新聞網)