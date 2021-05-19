國民黨立委許淑華今日（19）發出停水通知。（圖／取自許淑華臉書）

臉書網友留言。（圖／翻攝自許淑華臉書）

台灣近期面臨疫情爆發、一週兩度停電與缺水危機，中廣董事長趙少康曾諷刺「有政府，缺水、停電、沒疫苗」，痛批台灣人處境宛如世界末日。國民黨立委許淑華今日（19）提醒，南投縣竹山鎮與南投市兩大地區將於明、後兩日停水，呼籲民眾必須注意存水並關閉抽水機以免馬達燒毀。消息一出，立刻引爆中部人怒火，湧入臉書痛批：「我們對不起台灣嗎？」

根據《中國時報》18日報導，台灣永續環境工程顧問公司總監賈新興，針對降雨趨勢分析，由於太平洋高壓異常偏強，5月降雨極不樂觀，6月初才可能「寄望雨神的降臨」。氣象達人彭啟明也表示，近期天氣非常不像典型5月梅雨的天氣，反而很像是梅雨過後；雖然各種天氣與氣候預測數字上顯示降雨逐步回到正常到偏少，但台灣的降雨沒有樂觀的條件，必須要加大力道的做最壞的打算，才可以應付這波長期的乾旱危機。

許淑華今日早上6點32分在臉書發文提醒，南投縣竹山鎮、南投市兩地停水消息，竹山鎮將於明日（20）早上9點停水或減壓至後日（21）早上8點；南投市將於明日（20）早上9點停水或減壓至下午4點，共影響40個里。許特別提醒，停水期間民眾應關閉抽水機，以避免馬達燒毀。

此文一出，短短幾個小時便獲得將近5000個讚、超過180則留言與超過150次分享，網路反應相當熱烈，網友紛紛湧入留言：「我們對不起台灣嗎？」「為何每次可憐的都是我們！」「中部人招誰惹誰？好的沒有，爛的都我們」、「民進黨不倒台灣肯定不會好，什麼都要缺，缺水、缺電、缺疫苗，百姓生活都不正常了」、「用肺發電、疫情失控現在又沒水，蔡政府到底有沒有把中部人放眼裡？」「南投是產茶重鎮，今年已經收成很慘了，現在還要搞我們」、「缺水是日常，缺電是平常；缺疫苗正常，過日像無常」。

(中時新聞網)