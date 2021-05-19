近期賣壓帶來機會，安本標準投信投資長彭炫通表示，四種資產相對值得布局的標的，不妨可以納入投資組合中。這四種資產分別是中國A股、台灣科技類股、美國銀行業以及作多印度盧比，但仍要留意近期風險。

陸股過去 12 個月的表現極為亮眼，但近期卻出現疫情爆發以來最明顯的修正走勢，自 2 月時的高點下跌已達 15%。年初至今的漲幅落後全球股票10％。彭炫通提到，市場已大致反映陸股成長動能減弱、政策緊縮等利空，故陸股的相對估值變得更具吸引力。預期 2021 年的企業獲利成長將超過20％，趁著這波修正，投資人可以對該市場重新採取結構性加碼。

另外，台灣科技類股也是值得留意的標的。彭炫通認為，亞洲半導體業者在晶片製造方面日趨重要，已成為結構性趨勢。台灣掌握重要的產品科技鏈，並獲得科技出口與固定投資方面的整體強力支撐，值得看好。

由於美國銀行業者本財報季的表現大有起色，彭炫通指出，預期信用成本將進一步改善，收益率將持續處於較高水準，股價料將獲得重估的機會。總體經濟環境也可望回春，這除了可以支撐貸款成長之外，也將推升企業盈餘。此外，美國聯準會解除了銀行股利與庫藏股的相關限制，該項措施將於2021年7月1日生效，這可望為銀行業帶來正面的影響。限制解除後，股權成本可望降低，進而為估值提供更多支撐。

彭炫通也說，可作多印度盧比並留意近期風險，市場擔心印度的新冠病毒疫情可能失控，印度經濟成長將面臨重大阻礙，使得印度盧比在本月初面臨賣壓。目前印度市場已反映了大多數這類的利空，故印度盧比目前的價位已相當誘人。印度政府在病例激增之際採取良好的因應措施，包括強調感染曲線可能在5至 月觸頂、因應疫苗供應瓶頸，允許更多種疫苗上市，以及大舉提升疫苗接種目標，這都可望在近期內成為穩定該貨幣的助力。

(工商 )