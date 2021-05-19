本土疫情升溫，企業界關切能否自購快篩試劑，替員工檢驗，衛福部長陳中19日表示，快篩試劑「看起來方便」，但若沒有適當指引，讓使用者可以明白陽性、陰性的效果及可能性，將產生誤導之嫌。

陳時中進一步說，將由專家訂定指引，並提供醫療單位使用，以利達到防疫效果。他提到，企業想做快篩，想要尋求心安，但是否能帶來防疫效果，則需要非常謹慎使用，包含使用時機、適應症等，指揮中心將會確保「有開放使用快篩試劑」的地區及使用對象，充分了解其使用限制。

(工商 )