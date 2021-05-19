周三亞洲交易時段，比特幣價格加速下挫，目前暴跌近14%，失守4萬美元大關，受此波及，加密貨幣市值瞬間蒸發近2800億美元。

根據CoinDesk報價，比特幣暴跌13.95%，為39042.50美元，稍早前跌至24小時來最低點38,585.86美元，創下2月9日以來的新低記錄，也是自該日以來首度跌破4萬美元大關。

過去一周來的負面消息，使比特幣大受打擊。先是特斯拉執行長馬斯克宣布比特幣挖礦的耗電太跨張，基於環保考量，特斯拉將停止接受以比特幣購車。此言一出，加密貨幣當日市值應聲崩跌逾3000億美元。

本周初馬斯克未反駁有關特斯拉或許已經或可能將出清比特幣的試探，比特幣價格再度重挫，一度跌破4.4萬美元。

一位帳戶名稱為@CryptoWhale的推特用戶發文：當比特幣投資人下一季發現特斯拉已經拋售了其餘持有部位時，他們將自打耳光。 馬斯克對此回應表示：確實（Indeed）。

之後儘管馬斯克澄清特斯拉「未出售任何比特幣」，但比特幣的走勢仍不見起色。

緊接著周二，中國三大銀行和支付業機構發布聲明，警告該國金融機構不得開展與虛擬貨幣相關的業務，包括加密貨幣交易，或是法定貨幣和加密貨幣之間的兌換。

不過今年以來，比特幣價格仍然上漲逾40%，過去12個月更已飆升320%。過去這一段時間，在知名企業和大型機構追捧下，加密貨幣聲勢大漲。加密貨幣的擁護者更以「數位黃金」稱呼比特幣，稱比特幣的保值性能作為黃金的替代品。資產管理公司Bernstein稍早前出具的最新報告指出，加密貨幣市值已經超過2兆美元，幾乎追上民間投資持有之黃金的價值。

周三其他加密貨幣也隨之崩跌，以太幣跌逾17%，跌破3000美元大關，目前報2921.43美元。根據Coinmarketcap.com報價，狗狗幣跌逾18%，報0.4076美元。

在24小時內，加密貨幣市場的總市值已蒸發約2796.5億美元。

與4月中旬觸及的歷史高點64,829.14美元相比，比特幣已經下跌約39%。大家都想問，比特幣的底部近了嗎？

加密貨幣交易所Luno業務開發主管Vijay Ayyar表示，在比特幣的牛市期間，價格拉回30%～40%是「正常的」，「在漲破64K後，這是非常意料中的事」。他表示，今年1月比特幣拉回修正約35%，以及比特幣在2017年大漲後也在隔年出現類似的走勢。

他表示，比特幣在38,000美元～40,000美元之間接近觸底。

比特幣多頭Mike Novogratz則表示，他認為4萬美元是比特幣的買點，並預期比特幣將在4萬美元～5.5萬美元之間盤整。

(時報資訊)