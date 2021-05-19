中信金(2891)今舉行線上法說會，中信金發言人邱雅玲副總表示，因應台灣近來的本土疫情升溫，中信金作好防疫第4級的準備，屆時將維持最低營運人力，大部分人力採居家辦公。展望歐美H2經濟復甦強勁，因疫苗施打比率高及寬鬆的貨幣政策；而國內經濟方面，受疫情影響2Q民間消費下滑，今年經濟成長率恐難保5%，若疫情失控，加上缺水和缺電因素下，甚至可能下探4%，至於通膨約1%。在新台幣匯價方面估在28元附近波動。

中信金首季稅後盈餘為197.09億元年成長62%，季增達193%，EPS為1.01元；股東權益報酬率達20.92%，資產報酬率為1.19%。首季中信金控資本適足率為128.3%，雙重槓桿比為115.3%，資本維持強健水準。中信金控董事會已通過發放每股普通股現金股利1.05。2020年底台灣人壽的隱含價值增加到225.4億元，台灣人壽每股隱含價值為40.3元，中信金的每股隱含價值為11.6元。

中信金旗下的2大獲利引擎，中信銀和台灣人壽首季表現亮眼。中信銀受惠於經濟復甦，台幣法人放款、房貸及個人信貸成長動能穩健；財富管理、個金及彩券業務手續費業務動能強勁，疫情對信用卡業務影響趨緩，整體手續費收入表現亮眼。逾期放款比率為0.48%，資產品質穩健。中信銀行資本適足率為14.79%，普通股資本適足率為12.12%。首季中信銀的放利差為1.78%，季增1個基本點；淨利息收益率首季為1.39%，季減1個基本點，財管首季手續費年增24.3%。

台灣人壽方面，受惠於投資收益的挹注及準備金負債成本持續下降，台灣人壽稅後淨利年成長高達143%，台灣人壽維持其動態的避險策略，並於2021年4月增提新台幣10億元的外匯價格變動準備金以因應潛在的匯率波動，資本適足率維持穩健，截至2021年3月底資本適足率為327%。

(時報資訊)