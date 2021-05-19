林書豪近期對外發表了許多聲明，因為本季他為遲遲不能回NBA感到不解，他曾說是外界不懂他的資質，瞎了眼，自己可能會去其他地方打球找尋出路，也多次向NBA喊話自己絕對有實力重返聯盟，不過在勇士相繼簽下小裴頓(Gary Payton II)和喬丹貝爾(Jordan Bell)、托斯卡諾安德森(Juan Toscano-Anderson)時，幾乎宣告林書豪重返NBA希望破滅。

而今天林書豪又對外發聲了，他在社群上寫下長文，內容說道：「我知道我一直需要透過額外考驗來證明我的歸屬，所以我明白這是我籃球生涯的一部份。我為自己在發展聯盟表現驕傲，因為相當耀眼，作為一個控球在各項統計數據都是聯盟最頂級，並創下我的生涯新高。」

他進一步表示：「幾個月來我看其他球員一個個拿到合約，我只想要一個10天合約，回到場上的機會，就可以把這些質疑粉碎，我生涯就是這樣開始的。」他也表示不知為何無緣重返NBA：「出於我永遠無法完全知道的原因，那個機會從未實現，我知道我比以前更好了，也證明我仍是一名NBA球員。但就像我之前說的，有遠大夢想，就可能要以心碎為代價。」

最後他表示：「這個賽季我沒能完成我的夢想，但是我相信一切是上帝為我預備的。」從字裡行間都看出林書豪對自己仍充滿自信，完全不放棄任何回NBA的機會，不過之前他也在大陸節目中表示自己可能會回到CBA打球，最近大陸記者李群也說他已經和多支CBA球隊接觸，並會到大陸參加綜藝節目錄製。

但雖NBA大門已幾乎關上，林書豪仍為自己打抱不平，就像「小刺客」艾塞亞湯瑪斯(Isaiah Thomas)本季打完鵜鶘10天合約一樣，之後頻頻在社群發文希望有球隊給他機會，雖然看在外界眼裡他們或許說太多了，但曾風光一時的他們渴望回到世界最高籃球殿堂的信念從未消退，不過現實還是殘酷的，祝福他們的籃球生涯順利！

(中時新聞網)