新冠疫情延燒全台，已有7家醫院的護理師或行政人員確診，台大醫院今天宣布1名工程室員工確診，院內10名員工採檢陽性。國民黨主席江啟臣今天疾呼，政府應儘速思考成立專責醫院的急迫性，盼中央疫情指揮中心採納建言，共同為防疫而努力。

國民黨中常會今天舉行視訊會議，黨主席江啟臣發表談話時，首先感謝中常委的體諒與配合，隨後他表示，上週疫情急轉直下，每日確診數字升高，除了雙北率先升為三級警戒，並作出中小學全面停課的決定，昨天教育部也跟進，宣布全台高中職以下學校停課。

江啟臣呼籲全民配合各項防疫措施，減少非必要的移動接觸，一起斬斷病毒的傳播鍊；同時也要請中央與地方政府，以人性需求為出發點，積極研擬各項配套措施，減少防疫新政對民眾生活的衝擊。他說，國民黨也以身作則，分流上班，以防疫為優先，持續推動黨務。

江啟臣質疑，疫情迅速蔓延，也讓大家關切到醫療體系是否有足夠餘裕？政府是否有提供第一線醫護人員足夠的後援？他說，昨天有基層醫護人員站出來積極承擔，支援各地篩檢，除了由衷感佩，也藉由國民黨醫療委員會提出「確保醫療物資充沛、保障醫事人員健康、擴大設置社區篩檢，以及輕重症分流」等4項呼籲。

江啟臣指出，面對今天教學醫院工作人員的確診，他更提醒，儘速思考成立專責醫院的急迫性；希望中央疫情指揮中心採納建言，共同為防疫而努力。

(中時 )