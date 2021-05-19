一名彭姓婦人2018年搭乘陳姓司機所駕駛的公車時，不滿司機到站未停車，氣到猛踹公車車門，司機則下車痛毆婦人，致身體左側癱瘓。一審法院依傷害罪判司機6月徒刑，案經上訴，法官認為婦人也有還手，斷定為互毆，改判4月徒刑，得易科罰金。

判決書指出，彭姓婦女於2018年3月11日間搭乘陳姓男子所駕駛的公車，而婦人在欲下車時，發覺座位附近並未有下車鈴，因此按鈴稍晚了，因此公車未即刻靠站停，導致婦人不滿，下車時狠踹了公車門。

不料，司機見狀被激怒，猛然追下公車先是敲了婦人的頭部，然，婦人也不甘示弱還手幾下，兩人當街比武，最終婦人不幸被打致唇部撕裂傷、頭部鈍挫傷以及合側硬腦膜下出血，7周後，婦人更被發現左側癱瘓，緊急送醫移除血塊才脫險，事後憤而控告陳男重傷害罪。

一審審理時，陳男坦承犯行，但婦人左側癱瘓一事，認為與他無關，也有意想與婦人和解，惟婦人所要求的和解金1300萬實在太高；法官認為，彭婦並無頭部外傷病史，因此癱瘓與陳男有關，考量雙方未達成和解，最後依傷害罪判6月徒刑。

案經上訴，高等法院認定，雖然陳男動手打人，但婦人也有還手，定調兩人為互毆，和解部分，因婦人所要求的和解金額為1300萬，經調解後降為500萬至800萬，但仍談判破裂，法院斷定陳男並非沒誠意和解，改判4月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折一日。

(中時新聞網)