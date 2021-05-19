國際影音平台預計8月開播，去年文化部規劃以一年10億預算執行計畫，但因當時執行團隊尚未擇定，加上推行以來種種爭議，遭立委凍結1億預算。今(19)日教委會審查110年度文化部主管預算解凍案20案，在其餘19案均解凍狀態下，國際平台案經多位立委討論，最終決議續凍5千萬。

立委林奕華表示，國際平台一路從委託公視到變成中央社承接，轉折戲劇化。自己從公視內部說法得知，公視在今年投標過程，本有當面報告機會，但報告前幾日卻突接通知、轉為書面審查，其中變化是否有政治考量？而文化部本於去年指出今年3月就能開播，如今直至8月才上路，不應解凍1億預算。

立委高虹安則質疑，中央社執行國際平台恐怕「量能不夠」。文化部長李永得坦言，國際平台案確實一波三折，如原先順利的話，今年3月就可上路，但碰到問題就要面對。中間過程非常單純，就是公視有能力，但審議評委認為公視沒態度認真想做，中央社能量不夠，但會找國內電視界的人組團隊來做，現在也和一些「有份量的國際人士」正在洽談合作，如能解凍預算，也能給國際信心。

立委鄭正鈐指出，眾人皆知，推動國際平台是蔡英文總統的想法，但過程出現程序不完備等各種問題，如今又趕在8月開播，是否趕在聯合國大會開會前，去做大外宣？李永得回應，完全沒有相關考量，僅希望爭取不分黨派的支持。

立委吳思瑤表示，去年審查預算時，個別委員對凍結預算有不同理由，期間也舉行國際平台專案報告。預算使用不只是使用於開播後，當初凍結一億，是認為搞清楚誰來營運、平台定位，才使得動支。現在已經很確定未來執行團隊是中央社來組隊，也有執行成果，應予以解凍。

林奕華質疑中央社「這麼短的時間要用那麼多錢嗎？」強調國際平台今年本就有9億預算，再解凍恐讓中央社也要想辦法花掉錢，像文策院辦一場活動就耗費一億多，若要解凍，國際平台預算運用則需有更明確的細節。在解凍、不解凍的雙方角力下，召委張廖萬堅裁決續凍5千萬，下個會期將須再針對國際平台專題報告。

(中時 )