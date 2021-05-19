南投埔里箱屍命案經南投地方檢察署檢察官聲請南投地方法院羈押，南投地院19日表示，被告周嫌殺妻犯後未留於現場報警處理，反而離去並前往台中、高雄、台北等處，涉犯刑法271條第1項殺人罪罪嫌疑重大，裁定被告周嫌予以羈押。

南投地院指出，南投埔里箱屍命案南投地方檢察署檢察官18日晚間6時許，就被告周嫌涉有殺人犯嫌向南投地院聲請羈押，因應防疫及符合「台灣高等法院暨台灣高等檢察署研商防疫期間辦理強制處分戒護、移送及訊問被告具體措施」採以遠距視訊科技設備訊問被告。

南投地院為避免人員移動，增加感染風險，法官昨天晚間8時30分訊問周嫌，法官依證人供述、相關資料等證據，認為周嫌被告罪嫌疑重大，且犯後未留於現場報警處理，反而離去並前往台中、高雄、台北等處。

令人髮指的是犯案後，購買鐵管及膠帶，將被害人屍體裝箱包裹，有逃亡及湮滅證據之虞，可能有再度逃亡之虞，有羈押之原因及必要，於昨日晚間9時許裁定羈押。

(中時 )