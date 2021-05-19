繼513大停電後，17日晚台電緊急宣布因供電能力不足，執行緊急分區輪流停電，5日內二度停電，18日備轉容量率只有7.4％，差點又要限電；對此，台北市議員王鴻薇分享包括半導體投資、車輛電動化、台商回流投資，直批台灣的電力整組都是壞光光，戳破了蔡政府當年喊出的那些夢幻泡泡；王痛批，半導體電動車還能推嗎？缺水缺電還想招商嗎？

王鴻薇補充，包括經濟部規畫建置「半導體先進製程中心」，目標2030年提昇產值為5兆元、2030年公務車輛及公共運輸大巴士全面電動化、2035年新售機車全面電動化、2040年新售汽車全面電動化、台商回流潮，預估用電量將會大增。

王鴻薇指出，經濟部說至2030年供電備用率可確保在15％至16％，現在看起來都是笑話，蔡英文的電力童話也該夢醒了，「用愛發電」的笑話莫再提，沒電跟人談投資都是假的，百姓生活受困，才是現實。

王鴻薇說，近日政府出包這麼多，經濟部長、行政院長有負起該負的責任嗎？希望用愛發電大隊長蔡英文，面對電力問題，如果只是發文說「很難接受」大可不必，說台灣不會缺電的是你，這種面對問題的態度，人民對你才真的很難接受。

(中時 )