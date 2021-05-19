已經推出16年的Google地圖（Google Maps），在I/O 2021迎來五項更新。或許你並不是很了解，為了幫助使用者與真實世界連結，Google 地圖在 2007 年便推出街景，2008 年 Google 地圖應用程式上線；在三年前，Google地圖首先推出實景功能(Live View)， 並將擴增實境(AR)大量運用於導航功能中。今日則在推出五項更新，為了幫助使用者可以更輕鬆導航、探索世界並完成生活中的大小事。

【全新路徑規劃功能可減少急煞的狀況】

你有開車嗎？那你可能少不了在交通繁忙的路口急煞的經驗。維吉尼亞理工大學交通運輸研究所的專家團隊指出， 急煞（駕駛必須在短時間內降低車速）是造成車禍的一大主因。透過機器學習及彙總導航資訊，Google 地圖在不久後將能降低使用者在道路行駛中出現急煞的頻率。

Google 地圖產品總經理 Oren Naim說明，上述功能的運作原理是當使用者在 Google 地圖中取得路線後，系統就會計算出多種前往目的地的路徑選項，其中會將一些因素納入考量，例如某條道路上有多少車道、能否在最短時間內抵達目的地等。Google 地圖此次更新不僅能規劃最快路線，還能篩選出可以降低急煞狀況的路線，如果這條路線的預計到達時間與最快路線相同或差不多時，系統會自動推薦這條路線。Google方面的研究顯示，Google 地圖這次的更新預計可以減少每年 1 億個急煞狀況，提供使用者更順暢、更安全的行車體驗。

【實景功能的強化及詳盡的街道地圖 讓步行暢通無阻】

如果使用者選擇步行，使用者可以善用Google地圖實景功能中的擴增實境。舉例像是出國漫步在一處陌生街區，就可以地圖上使用實景功能，並且查看周遭商店或餐廳的實用資訊，例如特定時段的繁忙的狀況、最近的評論及相片。對於複雜的十字路口，Google地圖也會顯示新的街道標誌，協助使用者找到方向及正確的路徑，如果正在旅行，實景功能可以提供使用者與旅遊相關地點(例如飯店)的相對位置，不用擔心找不到回去的路線。

在 Google 地圖上透過實景功能快速掌握當地資訊。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

Google地圖於2020年 8 月時推出更詳細的街道地圖功能，今年年底前將支援超過 50 個城市， 包括柏林、聖保羅、西雅圖及新加坡。透過 AI 技術以及Google對全球市容的了解，使用者可以查看人行道、行人穿越道和行人安全島的位置，還有按比例尺顯示的道路形狀和寬度資訊，這些資訊對行人來說不可或缺，特別是使用輪椅或嬰兒車的族群，可以幫助他們規劃出最方便的路線。

詳細街道地圖功能將擴展到全球 50 多個城市。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

【快速找出人潮擁擠的地區】

每天都有超過 8,000 萬人為了省下排隊時間，或是為了在疫情期間保持社交距離，透過 Google 了解特定地點的即時繁忙程度，現在這項功能將擴展到可以顯示整個地區的相對繁忙程度，例如某個社區或城市內特定區域的人潮是否比平常還多。假設現在是週六早上，你想逛逛這座城市但不想要人擠人，打開 Google 地圖就可以看到該避開哪些人潮擁擠的熱門地點，例如當地農民市集附近的街道。反之，如果你想看看城市中有哪些熱門的景點，也可以參考該地區的繁忙程度，一眼找出熱鬧的城區，前往探索新奇好玩的事物。

使用區域「繁忙程度」的功能，掌握城市中相對擁擠的區域。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

【更貼近使用者需求的地圖】

了解各種關於這個世界的訊息可以對生活很有幫助，但如果得到這些資訊的時機不適當，嚴格來說就是額外的負擔。為了讓使用者可以在對的時間獲得所需要的資訊，Google將為使用者量身打造地圖，根據一日當中的不同時段以及是否正在旅行來列出與使用者最相關的地點。舉例來說，如果你住在紐約，平日早上 8 點打開 Google 地圖時，地圖就會以顯眼的方式標出附近的咖啡店，而不是供應晚餐的餐廳，讓你在最需要咖啡的時候能快速找到咖啡廳；如果是正在享受週末度假，在地圖上就能更輕鬆地找到當地知名地標和觀光景點，如果需要更多選擇，只要輕觸任何一個地方，使用者就能看到附近地區相似的地點。

根據一日當中的不同時段以及是否正在旅行，來提示與使用者最相關的地點。（Google提供／黃慧雯台北傳真）

不論使用者要去哪裡或是有什麼計畫，Google 地圖都能提供使用者一路上所需要的資訊，而聰明的 AI 技術也能協助規劃路線。這些功能將於接下來幾個月內，陸續在全球 Android 和 iOS 平台上推出，而今年年底前則會有 50 個新增的城市可以使用更詳細街道的地圖功能。

(科技)