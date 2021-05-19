南庄蓬萊國小學生因網路不足等因素，希望校方維持正常上課。（蓬萊國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣實施停課不停學首日，多數學校都停課改用線上教學，縣府教育處從3年起開始建置購買行動載具，這次全派上用場。但南庄、泰安等鄉多所弱勢偏鄉國小，因山區缺乏網路、加上學生在家無人照顧，甚至是無餐可吃等因素，必須維持學生正常到校上課。

教育部18日緊急宣布全國各級學校全面停課，改以線上教學方式替代，苗栗縣教育處隨即展開應變工作，首先調查全縣公立各級學校停課應變計畫，其中包括有無需求教育處供應行動載具、各校停課或是學生必須到校狀況等，以備調整因應各校不同需求。

教育處長邱廷岳表示，苗栗縣教育處自107學年度開始，就運用了前曕計畫經費，分3年陸續添購電腦、行動載具等設備，各校也提出需求由教育處統一採購發下使用，單是IPAD教育處就備有4、5百台，應各校需求撥用，行動載具數量足夠應付全縣學生所需。

邱廷岳指出，這次停課不停學，苗栗縣擬定2個方式供學生選擇，1是回家採用線上教學資源，由學生各別選擇教育部的因才網，或是苗栗縣教育處的「學習吧」都可滿足所需，另1種是有特殊狀況需要維持到校，或是日後以實體補課方式補充學習。

但是南庄、泰安2鄉偏鄉國小就沒有都會學校擁有豐沛的線上教學資源了，這些學校許多學生住在山區，連網路都沒有，就算向學校借了行動載具也用不上，或是因為網路不穩定，根本無法像都會學生一樣可透過線上教學不中斷學習。

例如南庄蓬萊國小共有30名學生，經校方調查發現只有學生家中只有3台電腦、1台平板、可用手機19台、但因山缺區網路或是訊號不穩定，只有11台手機可以上網。

並且校方在18日緊急調查各學生家長意見時發現，學生停課在家，家長也因各種原因無法在家照顧，9成的家長都希望學校不要停課，幫忙照料孩子，甚至有些學生如果停課回家，午餐將沒著落，希望能繼續到校上課。

根據教育部停課因應措施第6條指出，學生家中無數位學習設備時，可向學校借用或由學校提供到校學習的相關空間及設備，並安排人力協助學生學習、照顧及用餐。第9條則指出，家長在停課期間無法照顧孩子時，學校應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

蓬萊國小校長林恩惠就指出，學校30名學生的家長都希望校方能繼續幫忙照顧、學習及用餐，考量到全體學生的特殊境遇，所以校方仍然維持正常上課，並提供學生營養午餐，來實際照顧學生需求。

(中時 )