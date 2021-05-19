中央流行疫情指揮中心今天指出，國內新增275新冠肺炎病例，其中267例本土、8例境外移入，全國都進入第三級警戒，中華職棒大聯盟公告，賽事無法如期舉辦，經聯盟與球團代表會議討論後，中華職棒大聯盟宣布，本日起一、二軍賽事將進行延賽，至指揮中心解除三級警戒之後，再跟地方政府確認場地安排，規劃復賽日程。

目前中職球隊也全力做好防疫工作，富邦悍將採取投手、野手分流，膳食也改為個人餐盒，隊上職員們在非練球及用餐時間都要配戴口罩，交通方面也以球隊巴士、個人自駕為主，避免搭乘大眾運輸工具。

統一獅則將比賽日改在台南練球，住宿舍者統一搭乘球隊巴士，外宿球員自行開車；樂天桃猿預計從5月20日起連4天在桃園主場練習，味全龍也是留在天母練球，球員將分組練習落實分流，希望降低群聚風險。

至於5搶1資格賽加強邊境管制，從5月19日0時起至6月18日，暫緩未持有效居留證的非本國籍人士入境及來台過境轉機，恐怕也增加外隊來台參賽難度，恐得面臨放棄主辦5搶1的心理準備。

(中時 )