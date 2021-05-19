花錢容易賺錢難，但每個人對於金錢的觀念都不同，月光族總認為賺錢就是用來花的，善於理財的人則認為錢財應該合理規劃，能存一點是一點，搜狐網命理專欄點名，摩羯座、金牛座、天蠍座及處女座是出了名的存錢達人，憑著強大理財能力就獲得巨額財富。

▍1. 摩羯座

一般來說，可以憑著理財獲得巨額財富的人都有著非常自律的生活方式，而摩羯座就是這類人！摩羯座的個性成熟嚴謹，他們很明白理財的重要性，因此絕對不會浪費自己的錢。而他們存錢的方法就是「堅持記帳」，用記錄消費的方法來理財，讓自己清楚知道所有金錢的去向，加上摩羯座本身就很會計畫，總會樂此不疲地制定更好的存錢妙招，久而久之就能成功累積成財庫。

▍2. 金牛座

金牛座的人金錢觀念很強，天生就是存錢高手，一方面因為他們個性務實，在日常生活中基本上不會有太大的開銷，該買的東西就買，不該買的就不會衝動行事，另一方面則是因為他們愛走穩定踏實的路線，不會去覬覦大投資，只會把大部分的錢存下來。一旦他們想存錢，不管外面的誘惑有多大，他們都會下定決心理財，看著自己的存款越來越多，他們就會產生前所未有的成就感。

▍3. 天蠍座

天蠍座的存錢意識很強，他們會把日常生活中不該花的錢都存起來，日積月累就是一筆不小的數目，因為他們比誰都清楚現實的殘酷，在這紙醉金迷的社會裡面，沒有錢寸步難行，加上天蠍座很有理財的頭腦，他們每天都在想著如何讓自己的錢翻倍，看著存款數目越來越多，他們的內心會有十足的安心感。

▍4. 處女座

處女座的人以執著自律的個性出名，對自己狠起來，誰看了都會害怕，他們跟金牛座算是一類人，會嚴格要求自己的花費，他們相信積少成多才是存錢的最高境界，只要每天有一些小儲蓄，終究會在某一天成為一大筆錢，所以處女座的人在生活中不會隨意揮霍，他們會嚴格按照自己制定的理財計劃或者是消費方式來使用手中的資金。

(中時新聞網)