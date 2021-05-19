南市府公布台南2例足跡。（曹婷婷攝）

南市府公布台南2例足跡。（曹婷婷攝）

台南本土新冠肺炎「零確診」破功，新營區今天新增2起確診病例，該名確診88歲婦人和長子雙雙染疫，台南市長黃偉哲表示，該名確診婦人的50多歲長子5月2日曾搭客運到萬華區，同住的母親14日出現症狀，自行服藥未緩解，17日到台南就診，轉診大醫院後，18日凌晨確診，長子沒有症狀，17日陪同母親就診也篩出確診，母子目前都雙雙住院中，匡列61位接觸者採檢均陰性。

台南新營新增的2例本土案例，一度外傳是北部兒子把病毒帶回來，但住在板橋的三兒子採檢陰性，報告出爐才知道原來是長子去萬華區剝皮寮，但他本人沒症狀，反而是年邁母親先出現身體不適，這才被揪出染疫。

目前同戶居住共3人，從男子的足跡公布，他在5月2日、5月7日兩度造訪萬華區，且都是早上6點去萬華區、晚上11點回來台南。南市府今天公布確診男子足跡，12、17日則曾到過鹽水菜市場、鹽水牛墟，跟男子同車的39位乘客都匡列為居家自主管理，針對男子足跡也於18日完成消毒。台南市衛生局表示，1周內也將完成設立9處篩檢站。

黃偉哲也宣布全市大消毒、口罩大執法、醫療大聯防策略，包括啟動全面實聯制、全市高風險篩檢及醫療全方位應變。此外，全市860家自助無人選物販賣即日起全面禁止營業。

(中時 )