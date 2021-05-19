本土疫情持續攀升，19日國內再新增267例本土案例，足跡遍布各地，中央流行疫情指揮中心已宣布提升「全國」到三級警戒。值此疫情緊張之際，中信金控財務長邱雅玲19日也在2021年第一季法說會上宣布，全面停止拜訪客戶，會盡量電訪、電子作業引導客戶數位方式完成交易。除了面簽之外，交易換匯都可用網銀、行動銀行完成。

邱雅玲指出，目前已要求同仁「全面停止拜訪客戶」，採用電訪、電子作業引導客戶數位方式完成交易。除了必要面簽業務之外，交易換匯都可用網銀、行動銀行完成。至於理專則採電話遠距視訊服務，客戶下單則可用理財一點通登錄。

邱雅玲指出，中信金會做好防疫措施保護同仁、客戶安全健康，確保營運不中斷。在分行端，全省152家分行會依疫情嚴重分級，檢視來客數規劃人力調度，若有分行同仁家人確診隔離，就會徵用調度同一區、跨區分行、後台人員支援，並採上下班分流管理，而進入分行也採單一入口，所有人要測體溫、實名制、戴口罩。

邱雅玲表示，在辦公室部份，也會減少群聚。中信金在5月6就已啟動異地備援、5月13日啟動居家辦公、5月17日全面異地備援、居家辦公、分流下班，還有大樓管制措施。在防疫、防疫照護假方面則從寬核定。

若疫情進入第四級的話規劃，邱雅玲表示會維持最低營運人力，全面居家辦公，互相備援，另外，對客戶也有關懷措施，房貸、信用卡、信貸、保單貸款可申請緩繳。

(工商 )