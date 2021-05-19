櫃買中心19日表示，配合上櫃公司第1季財報公告，系列「櫃買市場業績發表會」，下周最後三場將於5月24日、25日及27日各推出「智慧科技」、「生技醫療(一)」及「生技醫療(二)」等主題，發表會將於櫃買中心官網以線上直播方式舉辦，投資人可踴躍觀看。

櫃買中心指出，因應政府持續推動產業創新計畫，以智慧科技為基礎，透過產業超前部署，讓臺灣在後疫情時代，掌握全球供應鏈重組的先機，5月24日邀請3家「智慧科技」相關領域表現優異之公司，包括影像感測器(CIS)大廠亞泰（4974）、知名鑽針廠凱崴（5498）、及太陽能網版廠倉和（6538）等公司經營團隊。

櫃買中心表示，自去年受到國際疫情影響，國內整體生技族群受到高度關注，而「生技醫療」產業亦為櫃買市場重要特色產業之一，5月25日邀請國內知名學名藥廠健喬（4114）、營養保健及西藥產品代理大廠友華（4120）、及國內醫藥品連鎖通路商大樹（6469）。

5月27日邀請醫療器材塗層與人工水晶體及植入系統專業廠商奈米醫材（6612）、知名醫療器材及醫建工程市場領導廠商太醫（4126）、及台灣最大的眼鏡通路商寶島科（5312）等經營團隊，都以線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，另各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供投資人點閱觀看及查詢。

(工商 )