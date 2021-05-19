美國紐約州檢察長辦公室今天表示，針對前總統川普旗下川普集團（The Trump Organization）展開的調查，已不再純屬民事性質，而是刑事調查。

紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）一直在調查川普集團是否不實申報房地產價值，藉此取得貸款以及經濟和稅務上的好處。

檢察長辦公室發言人說：「我們已經通知川普集團，我們對該公司的調查已不再是純粹的民事性質，我們與曼哈頓地區檢察官合作，現正從刑事角度對川普集團進行積極調查。」

路透社無法立即聯繫上川普集團取得評論。川普過去曾說，民主黨籍的詹樂霞負責監督的這起調查是出自於政治動機。

另一方面，民主黨籍的曼哈頓地區檢察官范斯（Cyrus Vance）過去2年多來一直在調查川普擔任總統前的商業往來。

范斯辦公室在法庭文件中表示，針對前總統川普旗下的川普集團，他們在調查「可能是廣泛且長時間的犯罪行為」，包括稅務和保險詐欺，以及偽造商業紀錄。

范斯最初展開調查，是因為川普前私人律師兼喬事人柯恩（Michael Cohen）在2016年大選選前，曾付封口費給2名宣稱與川普有性接觸的女子。

共和黨籍川普2020年大選失利，敗給民主黨籍對手拜登後，這起調查便加速進行。

(中央社)