加台國會友好協會會長史葛洛等加拿大朝野共計102位聯邦參眾議員，跨黨派連署致函加國外交部長賈諾（Marc Garneau），一致支持台灣有意義參與今年世界衛生大會（WHA）。

第74屆WHA將在24日召開，外交部已表明政府將持續努力到最後一刻。加國國會友人也火力全開，聲援台灣。各黨派議員分頭發起連署，以賈諾為致函對象，同聲呼籲支持台灣參與WHA。總計參與連署的國會議員，比去年同期更多。

聯邦自由黨眾議員史葛洛（Judy Sgro）在17日寄發的聯名信函，有42位國會議員連署。信中要求加國政府藉由支持台灣有意義參與國際社會和今年的WHA會議、機制和活動，來兌現其價值觀和國際承諾。

信中指出，台灣參與WHA是緊迫的問題，而在其他領域，支持將台灣納入也符合加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）提到的全球公共利益。加拿大還可以大力支持台灣有意義地參與國際民用航空組織（ICAO）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）和國際刑警組織（INTERPOL）。

聯名信還提到，要讓台灣參與成真，必須採取具體行動。加拿大應明確公開支持台灣加入上述組織，並帶頭鼓勵盟國這麼做。此外，加拿大可以考慮與台灣談判投資保障協議（FIPA），並支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。

史葛洛信中指出，對加拿大來說，和加拿大有相同價值觀和優先事項的國家開展多重功能往來格外有益；為此，加拿大很難找到比台灣更好的夥伴。她表示：「我們希望加拿大立即採取行動，將台灣納入國際社會；我們渴望聽到更多有關加拿大政府如何實現此值得讚揚目標的訊息。」

主要連署者除史葛洛之外，還包括官方反對黨保守黨影子外長莊文浩（Michael Chong）、魁人政團（Bloc Quebecois）黨魁布朗謝（Yves-Francois Blanchet）、眾議員暨魁人政團外交事務發言人貝哲洪（Stephane Bergeron）、保守黨聯邦參議員吳藍海（Thanh Hai Ngo）、保守黨聯邦眾議員趙錦榮（Kenny Chiu）、外號「拼字哥」的保守黨聯邦眾議員古柏（Michael Cooper）、保守黨聯邦眾議員黃陳小萍（Alice Wong）、自由黨聯邦眾議員馬凱（John McKay）以及新民主黨（NDP）聯邦眾議員戴偉思（Don Davies）等。

(中央社)