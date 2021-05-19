圖為民眾至北市剝皮寮快篩站檢驗。(資料照)

華航、諾富特防疫旅館爆發群聚感染後，本土疫情接連爆出，各界出現檢討聲浪。入口網站《YAHOO奇摩》今(19日)進行民調，其中詢問網友「自華航諾富特爆發群聚感染以來，你對政府防疫政策的滿意度是？」截至15時許，已有超過6200人進行投票，有72.8%網友表達完全不滿意、17.1%不太滿意、6.9%還算滿意、1%非常滿意，另有為1.2%不知道和沒意見。

新冠肺炎本土個案累計破千，國民黨立院黨團昨(18日)表示，疫情日益嚴峻，防堵措施不應只是封城而已，最終解決之道是施打疫苗。至於《YAHOO奇摩》民調也詢問網友「今年屢傳本土案例疫情，你認為政府最該改進的防疫政策是？」有14.8%表達疫苗採購、13.6%決策速度、15.8%資訊透明、1.3%醫療分配、12.6%篩檢制度、0.7%科技防疫、1.7%溝通協調、1.4%其他、甚至有36.6%都不滿意，另外1.5%為不知道和沒意見。

而詢問「針對所在縣市地方政府的防疫政策，你的滿意度？」此次份則有12.5%網友表達還算滿意、47.4%非常滿意、19.2%不太滿意、18.3%完全不滿意、2.6%為不知道和沒意見。

另外，今天最新本土病例為，衛福部表示，今新增267例本土確診，以新北市129例最多(中和區26例最多)、其次為台北市70例(以萬華區31例最多)、彰化縣28例、桃園市16例、高雄市8例、台中市5例、基隆市4例、宜蘭縣3例、台南市及新竹市各2例。其中萬華區活動史87例、茶藝館相關73例、水果盤商相關28例、某社團相關群聚2例、進香團1例。不明感染源49例、疫調中27例。

陳時中今也宣布，提升全國至三級警戒，全國標準一致，三級當然會階段實施，相關措施會滾動式檢討，就如同日前雙北宣布三級的措施一致，目前沒有升四級，也沒有升四級條件，以指揮中心發部指引貫徹執行，地方若有資源人力不足，中央會全力協調協助。

(中時新聞網)