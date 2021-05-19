受本土疫情爆發影響，台股近期一波恐慌性殺盤讓不少散戶哀號，有網友透露自己在崩盤前以103.5元購買1張陽明股票，但隨即出現大跌，最終忍痛在67元認賠賣出，並發文自嘲，「航運的必勝方程式是什麼？跟著韭菜我反著做就對了。」引起網友們熱議。

受需求提升、缺櫃及塞港等因素激勵，全球航運費率攀高，帶動航運業者獲利翻倍，陽明股價跟著大漲，但近期受疫情衝擊，大盤出現恐慌性殺盤，陽明也擋不住沉重賣壓，從上周收盤最高價100.5元到今（19日）收盤80.5元計算，陽明暴跌近20%。

有網友在PTT論壇發文表示，自己上周才剛開戶，以103.5元購買1張陽明股票，但承受不住接連大跌，最終在67元認賠殺出，「很多人都在猜航運什麼時候漲或跌，但我一個禮拜就找到必勝方程式，跟著韭菜我反著做就對了。」

網友買了就跌的慘痛經驗引起熱烈回覆，「幫QQ大戶通通倒給你」、「你也玩抄底，抄錯邊啦」、「下次要買要先跟我說」、「砍在阿呆谷是你，今天噴回來」、「買最高、賣最低，天選之人」、「就封你陽明韭菜王，目前沒有人能超越你」、「很稱職的韭菜」、「最亮的冥燈」。

不過有人認為他是現股，其實可以等到回穩再賣出，「現股有什麼好怕的，會衝回去吧」、「又不是融資幹嘛急著砍」、「可以繼續等吧，太早砍了」、「抄頂王，第一二根沒跑除非是融資期貨，否則真的不用跑了」、「賠錢時，把進來的理由全忘光」、「一定是股版停損文看太多了」。

有趣的是，原Po親自回覆網友留言直說，真的沒想清楚就太早砍了，「我也知道已經吃四根了還砍很蠢，天人交戰很久，但看疫情就覺得還會跌，所以想先賣再接，結果完美示範了砍在阿呆谷。」

航運三雄長榮、陽明及萬海今（19日）都漲停，陽明上漲7.3元收盤價為80.5元，長榮漲6.9元收在76.3元，萬海漲8.6元收在94.6元，三雄今年首季獲利表現皆創下歷史新高，首季EPS以陽明的7.49元居冠，長榮緊追在後高達7.04元，位居第三名的萬海也有6.62元。

(中時新聞網)