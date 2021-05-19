蔡政府執政將滿5周年，國民黨主席江啟臣表示，台灣社會正面臨疫情驟升、兩度大規模停電，以及水情更嚴峻的三重挑戰，對民眾生活帶來巨大衝擊，「缺水、缺電、缺疫苗」已經儼然成為民進黨施政最鮮明的印象，呼籲蔡政府用穩健的國家政策，取代大撒幣、大內宣，用理性的管理，取代情感的麻醉劑。

江啟臣下午在中常會上表示，疫情反撲突顯出再怎麼滴水不漏的「圍堵」都是暫時的，「疫苗」才是對抗病毒的最終解方；此刻疫苗接種率領先的歐美國家，正逐漸掙脫防疫枷鎖，走向社會經濟的重新開放，我們卻因嚴重的疫苗短缺，面對得升高防疫強度的困境，顯示我國現階段的疫苗政策存在重大缺陷。

江啟臣說，疫情指揮中心迄今仍無法說明，疫苗採購遇到的困難到底從何而來，去年本有機會透過民間公司，採購足額的德國BNT疫苗，為何最後失之交臂，也一直是民眾的疑問；即便當前面對艱困疫情，我們不願意苛責；但仍期許指揮中心能記取教訓，積極透過各種方式取得符合國際標準，安全、有效、充足的疫苗，早日提高施打覆蓋率。

江啟臣強調，這波疫情，已經在全球造成1億6千多萬人感染，奪走超過339萬條生命，對抗新冠病毒，更是全世界不分你我的共同責任，是彼此互助累積互信的契機，更期盼民進黨政府，正面看待來自各方的善意支持，放下政治操作的惡意解讀。

他指出，疫情升溫，讓許多人都必須待在家裡；一週連續兩次跳電與分區供電，則讓配合居家防疫的人苦不堪言，民進黨政府除了繼續以話術欺騙人民，拿出廉價的道歉敷衍之外，竟然提不出任何解決之道，令人失望。

他說，2017年815大停電後，蔡英文總統曾宣示要強化安全電網；前年8月經濟部更曾宣稱，盤點到2030年前台灣都不會缺電。如今回想都只是空言，呼籲民進黨政府應該正視目前供電不足、綠能穩定性不足的事實，在能源政策規畫上更具風險意識，才能真正避免一再陷入限電危機。

除了疫情與缺電外，江啟臣說大家不能忘記水情仍然嚴峻，中南部許多水庫蓄水百分比只剩個位數，比如他選區中的德基水庫只剩下1％；面對未來可能成為常態性的乾旱，立基於過去經驗的水資源規劃，有沒有與時俱進？是否有在供水系統設計上提早部署？這也是不能忘記的重大挑戰。

(中時 )