2019年，韓國領先全球在市場推出5G網路服務，還有，韓國智慧手機全世界市占率，從2011年以來可說一直都在龍頭地位。但是，產業專家卻潑冷水表示，這一切都沒有什麼意義。

目前，在全球5G設備市場上占主導地位的是中國大陸的華為。華為從2019年以來就是處於領先者位置，兩年前的市占率為32.6％，不過在2020年時曾降至31.7％。2020年，瑞典愛立信，芬蘭諾基亞和中國大陸中興通訊三者，分別占有29.2％，18.7％和11％市場。不過韓國的三星，卻遠遠落後在僅7.2％。

2021年的第一季，韓國三星電子賣出1700萬支5G智慧型手機，市占率為12.7％。同時，美國蘋果，中國大陸的Oppo與Vivo的各自數字則是4040萬、2160萬與1940萬。

根據歐洲電信標準協會（ETSI）統計，華為目前在5G業界中，以擁有302項實施統一標準規格的必要專利（SEPs）項目上居冠。同時，華為的5G設備被業界公認是俗又大碗的，因為價格比三星、愛立信與諾基亞的都要再便宜約三成。

三星當然不會坐以待斃，2020年9月，與美國電信業者Verizon簽署一份提供5G設備與解決方案的66.4億美元合約。2021年趁勝追擊，還要與日本NTT Docomo和加拿大SaskTel簽訂類似的合同。值得一提的是，SaskTel電信在過去十年時間，都一直使用華為所提供的3G和4G電信設備，但現在卻轉向三星電子。

面對全球無情競爭與美國持續性打壓，華為的江山仍然鞏固，中國大陸巨大市場，對手愛立信與諾基亞還是難以超越。

近日，美國與日本聯手砸下45億美元在5G與6G研發上。儘管中國大陸，歐洲與韓國的5G設備業者，在全球市占已約90％，但NTT Docomo和美國高通還是分別擁有6％與10％的5G專利。外界臆測，美國與日本業者很可能會利用這些有限的專利，自行研發5G與6G技術並主導全球市場。

(時報資訊)